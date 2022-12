L’évêque de Versailles a rencontré les fidèles de Saint-Germain-en-Laye

Grande première pour ces fidèles qui n’avaient jamais pu obtenir un entretien. Et c’est le diocèse qui communique :

Vendredi 9 décembre s’est tenue, à l’évêché, une première rencontre réunissant Monseigneur Luc Crepy , évêque de Versailles, assisté des pères Marc Boulle , vicaire général, et Bruno L’Hirondel, curé de la paroisse Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye, et deux représentants des fidèles qui demandent la célébration de la messe selon le missel de Saint-Jean XXIII dans cette ville.

Les échanges cordiaux et fraternels d’une heure et demie ont permis de mieux se connaître et d’échanger. Il a été décidé de renouveler cette rencontre autour de Monseigneur Luc Crepy en mars ou avril afin de profiter de ce temps pour mettre en œuvre des signes mutuels de communion. Ce communiqué commun en est un premier signe. C’est ensemble que nous trouverons une solution à cette situation vécue douloureusement de part et d’autre.

Dans l’attente confiante de Noël.