Vers une réorganisation des paroisses du diocèse de Troyes

Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes depuis un an, a été interrogé dans L’Est éclair :

C’est une année de découverte complète pour moi, découverte d’un département, d’une région, d’une manière de faire, de vivre. C’est l’occasion à la fois de faire connaissance, de lier amitié, de découvrir les attaches des uns et des autres, leurs joies, leurs questions, leurs inquiétudes. C’est un très beau moment de découverte, lente parce que finalement la réalité de la vie est assez importante, aussi bien de la vie sociale, locale que la vie proprement ecclésiale avec tous les Chrétiens et Chrétiennes, engagés ici ou là dans la vie de l’Église. J’évoquais la découverte des personnes, du lieu, mais il y a la découverte aussi d’être évêque. On est au coeur d’une Église, d’un département. Il y a quelque chose de très beau à découvrir cette mission d’évêque, ce qu’on attend de nous, de sa parole, de sa présence.

Quel regard portez-vous sur le territoire justement?

Je suis assez fasciné par ce territoire. D’abord, il a quelque chose de très beau, il possède un patrimoine époustouflant, avec un soin d’entretien, de restauration et de rénovation. Je suis marqué par la simplicité des relations humaines quel que soit le domaine: dans la vie de l’Église, dans la vie politique, dans la vie sociale. Comme dans toute réalité, il y a ici ou là des tensions, des choses qui ont besoin d’être apaisées. […]

Est-ce que de nouveaux projets vont voir le jour?

On est en train de réfléchir à la manière d’être présent sur l’ensemble du territoire. Les ensembles paroissiaux sont parfois assez grands, le prêtre ne peut pas être partout. On est en train de voir comment être mieux présent, comment plus impliquer les uns les autres, comment vivre la co-responsabilité entre les différents Chrétiens. On va voir comment animer les paroisses, comment donner une place à chacun. C’est un lieu qui m’enthousiasme. J’ai vu que beaucoup de Chrétiens s’y sont intéressés. Chacun veut y prendre sa part. On met en route un chemin, qui va nous conduire dans les 2-3 ans qui viennent à voir comment organiser les paroisses de telle sorte à ce que l’Église soit vivante.