Quand le Canard se paye le diocèse de Paris

On ne sera pas étonné que Le Canard enchaîné se paye le diocèse de Paris en épinglant le bilan 2021 de l’Association diocésaine de Paris (ADP). Pour le Canard enchaîné, le trésor immobilier serait par exemple plus cher et le patrimoine diocésain difficile à établir, le chiffre oscillant entre 400 millions et 1 milliard d’euros. Nous reviendrons sur cette problématique dans d’autres articles. Mais on peut se demander comment – indiscrétions diocésaines ? – certaines informations arrivent aux oreilles de cet organe anticlérical…