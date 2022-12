Joe Biden promulgue la loi sur le mariage homosexuel

Engagé pour l’avortement, Joe Biden défend aussi le mariage entre personnes de même sexe. Il a promulgué mardi dernier une loi fédérale qui protège ce type d’union. Il espère éviter une jurisprudence de la Cour suprême qui pourrait fragiliser ces unions.

Dans une cérémonie où tout a été calculé, afin de donner la plus grande solennité à la démarche, Joe Biden a signé devant un millier de personnes un acte destiné à préserver une présidence secouée dans une Amérique indécise. « Cette loi et l’amour qu’elle défend portent un coup à la haine sous toutes ses formes », a déclaré le président américain qui estime que « cette loi est importante pour chaque Américain. » Une loi dénommée «loi sur le respect (sic) du mariage».

L’épiscopat américain avait appelé à “inverser le cap” concernant l’adoption de cette loi:

Bishop Chairmen Implore Congress to Reverse Course on Harmful “Respect for Marriage Act” | Read the complete letter from Cardinal Timothy Dolan and Bp. Robert E. Barron and find additional resources here: https://t.co/1ZtuUzBmYK

— U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) November 25, 2022