Consécration de l’autel de la Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien

Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes, a consacré le « nouvel » autel de la Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien dimanche 4 décembre. Pourquoi ces guillemets ? Parce que cet autel se trouvait, depuis le XVIIIe siècle, dans l’abbaye de Buzay à Rouans (L-A). Brûlée et détruite à la Révolution, son mobilier liturgique fut dispersé et cet autel latéral fut remisé dans un hangar appartenant au diocèse. C’est là que des passionnés l’ont redécouvert et choisi pour remplacer le bloc de pierre qui tenait lieu d’autel jusqu’à l’incendie de juin 2015.

Mais qui dit autel latéral dit qu’il ne comportait qu’une façade et deux côtés. Il fallait créer de toutes pièces la façade arrière. La carrière de marbre dont était issu le matériau originel étant fermée, on trouva cependant un bloc de ce marbre de Cihigue (64) afin de créer le panneau manquant.