Au Sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe (La Crosse, Etats-Unis), le cardinal Burke a célébrée une messe pontificale le samedi 10 décembre. Dans son homélie, le cardinal s’est concentré sur la venue de Christ et la nécessité de lui faire confiance pour répondre aux fardeaux et aux maux du monde. Il a nommé certains des maux y compris au sein de l’Église, à cause desquels tous ont besoin de la grâce rédemptrice d’en haut.

