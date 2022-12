Terre de Mission: émission du 18 décembre

Eglise universelle : Jeanne 2031 Porte-parole de l’initiative Jeanne 2031, Thibaud Collin, agrégé de philosophie et professeur en classes préparatoires, présente cette neuvaine de prières, pour le salut de la France. Etendue sur 9 années, cette démarche trouve son inspiration dans la neuvaine de prières instaurée en 1957 par l’épiscopat polonais en préparation de la célébration du millénaire du baptême de la Pologne en 1966. Neuvaine aux si heureuses conséquences !

Eglise en France : Actualité de la défense de la vie humaine innocente Nicolas Tardy-Joubert, président de La Marche Pour la Vie, analyse les résultats du vote du 24 novembre, par lequel l’Assemblée nationale a demandé que le droit à l’avortement soit inscrit dans la Constitution. Il présente également les thèmes de la prochaine Marche Pour La Vie qui aura lieu le 22 janvier prochain. Soit la résistance aux projets de loi visant à légaliser l’euthanasie et à constitutionnaliser l’avortement.

Eglise en Marche : Sauver nos calvaires avec SOS Calvaires Alexandre Caillé, directeur Général de SOS Calvaires, présente les récentes réussites de cette dynamique association dont l’objectif est de restaurer et sauvegarder les calvaires, oratoires et chapelles qui constituent notre patrimoine. Après une première action en Arménie, d’autres projets sont en cours à l’étranger alors qu’une application se propose d’inventorier le “petit patrimoine chrétien” et que voit le jour une nouvelle initiative : “les consolatrices”, chargées de remettre le Christ au cœur de nos foyers par la restauration de crucifix.

