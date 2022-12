Un collectif féministe reçu par Mgr de Moulins-Beaufort

La « Commission pour l’étude de la place des femmes dans l’Église (CÈPE) », née l’été dernier rassemble deux associations féministes (le Comité de la Jupe et Toutes Apôtres !). Sylvaine Landrivon, théologienne, membre de Toutes Apôtres ! a rencontré Mgr Eric de Moulins-Beaufort, pour parvenir

« à des propositions concrètes à court terme, qui changent la vie dans les paroisses et à moyen terme qui changent la vie dans toute l’Église catholique ».

Sylvaine Landrivon s’était portée candidate au siège archiépiscopal de Lyon…

Geneviève Decrop, sociologue, se plaint :

« Les femmes sont reléguées dans des tâches subalternes, dans une position de minorité à qui on demande de faire mais de ne pas parler, alors que ce sont les femmes qui font tourner les paroisses ».

Si le président de la CEF accepte de recevoir ce genre de groupe, il devrait pouvoir recevoir également un certain nombre de catholiques discriminés… On connaît aussi un certain nombre de fraternités sacerdotales qui mériteraient d’avoir un évêque…