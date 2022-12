Parution du numéro 339 de la revue Una Voce (décembre 2022)

Le dernier numéro de la revue de l’association Una Voce vient de paraître : Numéro 339 de Novembre-Décembre 2022. Patrick Banken, président de l’association, y publie quelques extraits du rapport moral donné à la dernière Assemblée Générale de l’association.

On y trouve également au sommaire : un dossier sur les écrivains et la liturgie (suite des mois précédent), un article sur l’abbé Gilles Duboscq (rappelé à Dieu il y a quelques mois) et encore un autre sur les livres liturgiques traditionnels…

On lira également un texte sur le chant grégorien (reproduit ci dessous) de l’abbé Ferdinand Portier, prêtre diocésain attaché à la liturgie traditionnelle et chant grégorien, qui a longtemps résidé jusqu’à son rappel en 2009 dans le diocèse de Lourdes.

Soutenir Una Voce dans son combat pour la défense du latin et du chant grégorien