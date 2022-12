Marieville (Québec) : l’église du saint nom de Marie à vendre

Faute de fidèles, et faute de moyens d’entretenir l’église du saint Nom de Marie – autour de laquelle la localité québecoise de Marieville est née et a grandi – la paroisse va la vendre pour près de 995.000 dollars canadiens. D’ici juin 2023 elle demeure affectée au culte et les messes y sont maintenues.

“Construite en 1920, l’église Saint-Nom-de-Marie n’aura pas résisté aux travaux importants que l’Église devait effectuer sur son bâtiment par manque de fonds.

« Nous avons le regret de vous annoncer que nous avons dû mettre en vente nos immeubles. Comme vous le savez, des travaux majeurs doivent être entrepris aux clochers de l’église et la fabrique n’a pas les moyens financiers pour entreprendre ces réparations », a indiqué à ses paroissiens la Fabrique de la paroisse Saint-Nom-de-Marie.

En avril 2019, l’église perdait des pierres de l’un de ses clochers du côté de la rue du Pont, le samedi avant Pâques. Le curé de Marieville, Éloi Girard, nous avait déjà indiqué que les besoins financiers pour la réfection de l’église s’élevaient à 1,3 million de dollars.

Des discussions avec la Ville avaient alors été entreprises. Cette dernière, dans un premier temps, avait souhaité repousser son projet de bibliothèque pour aider financièrement le bâtiment religieux, avant de se raviser et de finalement privilégier le projet de la nouvelle bibliothèque municipale.

« Ayant reçu l’autorisation de l’évêque de notre diocèse, nous avons procédé officiellement à la vente de l’église, du presbytère et du stationnement de la rue Cartier. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû adopter cette résolution », précise la paroisse.

[…] La municipalité de Marieville souhaite que l’église soit conservée” par l’acquéreur, qui pourra en revanche valoriser le grand terrain qui va avec.

Source : Journal de Chambly