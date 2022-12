Avignon : Joris Roland a été ordonné prêtre

Joris Roland a été ordonné prêtre le 10 décembre dernier par Mgr Fonlupt le 10 décembre dernier.

Lui-même décrivait ainsi le parcours qui l’a conduit au sacerdoce :

“J’ai reçu l’appel quand j’étais tout petit à l’âge de 5 ans, au cours d’une célébration dominicale à laquelle j’assistais avec ma grand-mère.

Quand le prêtre a dit « Acclamons la Parole de Dieu », j’ai eu un premier choc et puis quand j’ai entendu les paroles de la consécration « prenez et mangez… » j’ai eu un coup de foudre. L’appel était clair pour moi, et le désir d’être prêtre ne m’a pas quitté.

[…] Après le bac, je sentais le besoin d’intégrer le séminaire et après un petit séjour à Ars, grâce au père Villette, avec l’accord de Monseigneur Cattenoz, j’ai rejoint le séminaire d’ Ars pour une propédeutique et le cycle de philosophie.

Je suis ensuite parti en stage au Liban à l’Institut Anta Akhi, qui est une communauté de bénévoles qui se mobilisent pour améliorer le quotidien de jeunes adultes handicapés.

J’ai ensuite suivi 3 années de théologie tout en étant en paroisse à Orange.

J’ai été ordonné diacre à Orange le 27 février 2022.

Depuis le 1er septembre, je suis en insertion à Bollène avec le Père Marc Quatrefages“.