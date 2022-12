Un pratiquant sur quatre donne au diocèse de Chartres

L’évêque de Chartres, Mgr Christory, a été interrogé dans L’Echo Républicain, notamment sur les finances du diocèse. Le denier est stable, à hauteur de 1,2 million d’euros à l’échelle du diocèse.

Un pratiquant sur quatre seulement donne. Le budget de l’Église, avec toutes les paroisses, c’est 6 millions d’euros. Les quêtes représentent, de mémoire, 1,8 million d’euros. Notre gros point d’interrogation, c’est la part non financée des 6 millions, qui normalement est compensée par les dons, legs et donations. Ce montant qui a été très bon en 2021 avec 2,2 millions d’euros, est retombé à moins de 500.000 € cette année. On s’attend à ce qu’il nous manque plus d’un million d’euros. On a une trésorerie de 2 millions d’euros, mais on est face à une incertitude pour l’avenir. J’appelle les gens qui aiment l’Église à être généreux parce qu’on a besoin d’équilibrer nos comptes.