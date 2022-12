Quand Le Figaro se penche sur l’affaire Rupnik

Mis en ligne hier et publié dans l’édition papier de ce lundi du Figaro, l’affaire Rupnik est abordée par Jean-Marie Guénois, spécialiste des questions religieuses de ce quotidien. Un article qui aborde les complaisances et les zones d’ombre de ce jésuite, artiste mosaïste, qui commis plusieurs agressions sexuelles sur des religieuses. Le père Rupnik, SJ avait été excommunié en mai 2020, mais l’excommunication avait été levée le même mois, vraisemblablement sur ordre du Pape.

Des mensonges soutenus en haut-lieu

Mais Jean-Marie Guénois souligne aussi le mensonge défendue au sein des jésuites, à l’instar de son supérieur général, le père Arturo Sosa qui, en une semaine, s’est contredit. Dans un premier temps, il affirme que rien n’a été caché par son ordre, puis, le 14 décembre dernier, que le père Rupnik avait bien été excommunié. Rétropédalage… Pourtant, les actes du Père Rupnik semblent avoir été connus dès l’origine.

Enfin, Jean-Marie Guénois souligne aussi le travail de blogs et sites conservateurs, dont Messa in Latino et Silere non possum, “dont les information sur ce sujet n’ont jamais été démenties”. Le journaliste souligne aussi que les jésuites ont été atteints par différents scandales et que cette affaire marque un début dans la fin du silence qui avait couvert ces problèmes.