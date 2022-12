Les voeux de Noël de l’Institut du Bon Pasteur

Chers amis,

Tous les prêtres de l’Institut du Bon Pasteur s’unissent pour vous souhaiter à tous une très heureuse et sainte fête de la Nativité.

En ces temps difficiles et sombres, Jésus-Christ est une lumière qui brille dans les ténèbres : il est notre espérance invincible, notre joie profonde, et la consolation de nos cœurs.

Mais le monde souffre toujours davantage de ne pas connaître Jésus-Christ : c’est à nous tous, chrétiens, de l’annoncer dans le monde aux hommes de bonne volonté. Le ministère des prêtres, en effet, est indissociable de l’apostolat des laïcs : vous comptez sur vos prêtres et vos prêtres comptent sur vous.

À l’issue de cette année, je tenais donc encore une fois à vous remercier pour votre générosité et pour votre soutien. C’est uniquement grâce à votre aide que nos prêtres peuvent poursuivre leur apostolat, en France et en Europe (Italie, Pologne, Portugal), et que nous pouvons développer nos œuvres pour le salut des âmes.

Que l’Enfant-Dieu vous comble, vous et vos familles, de ses dons divins, de sa joie simple, et de sa grâce puissante en ces solennités de sa naissance.

Avec tous nos vœux pour l’année 2023…

Abbé Matthieu Raffray

Administrateur du District d’Europe

Pour aider vos prêtres par un don ponctuel ou par un don régulier (dons déductibles à 66% sur vos revenus pour l’année 2022) :

En ligne: https://www.institutdubonpasteur.org/donations/financer-la-securite-sociale-des-pretres/

Ou par chèque (à l’ordre des Œuvres et Missions du Bon Pasteur)

Œuvres et Missions du Bon Pasteur – 18, place Rillié – 28290 Courtalain