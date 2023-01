Crise du denier : une baisse de 12% dans le diocèse de Bordeaux ?

La Croix du 13 décembre dernier revenait dans son édition sur les raisons qui poussent certains donateurs du denier du culte à suspendre leurs versements aux diocèses… ou à les réorienter vers d’autres oeuvres religieuses. La veille, une tribune de Mgr Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, abordait déjà le problème.

L’Eglise avait pourtant pour objectif d’augmenter la collecte “de 20% de plus par rapport à 2021. Un défi à la hauteur de sa vertigineuse facture énergétique, qui pour les années 2022 et 2023 cumulées gonfle de 125 millions d’euros (+15%)“. Les fidèles diocésains étant plutôt âgés, pas question d’arrêter de chauffer les églises et de chanter un peu plus (et mieux) – comme le font pourtant bien des paroisses traditionnelles, il est vrai, plus jeunes.

Si la voix officieuse de la CEF tend à rassurer, l’inquiétude pointe : “selon de premières prévisions divulguées par l’épiscopat, les fidèles seront au rendez-vous du denier […] “les fidèles peuvent être dans la désolation, mais ils ne coupent pas les vivres à leur Eglise”, assure Ambroise Laurent, secrétaire adjoint de la CEF en charge des questions économiques [ex-banquier à la BNP, associé-gérant depuis 2012 de la société de conseil en affaires économiques ASKAL] Les premiers signaux pour 2022 ne laissent pas deviner de baisse sensible. Prudence toutefois, car en matière de dons la fin d’année est décisive – les mois de novembre et décembre concentrent la moitié des dons“.

La fin de l’article insiste sur cette inquiétude : “localement, les diocèses ébranlés par les affaires peuvent toutefois en subir les conséquences. L’Eglise de Bordeaux, secouée par la mise en cause de son évêque émérite le cardinal Ricard, accuse à ce stade une baisse de 12% du nombre de donateurs, mais là encore la situation n’est pas jugée catastrophique, car le rattrapage se fera sans doute en décembre“.

Il serait intéressant de connaître les éventuelles répercussions dans les diocèses d’Albi, Cayenne, Nantes, Gap, Strasbourg, Blois, Rennes, Nice, Versailles, Coutances et Créteil, Paris…même si la baisse annuelle du nombre de donateurs – leur âge moyen dépasse désormais les 72 ans – est à prendre en compte.