Etats-Unis : l’église épiscopalienne a choisi le lobby LGBT et perdu ses fidèles

Le média américain Christian Headlines s’est intéressé à l’évolution de l’église épiscopalienne – une des nombreuses confessions protestantes américaines, connue pour un libéralisme, voire un tropisme LGBT certain; ce dernier ne semble pas lui avoir amené de fidèles, au point que la confession pourrait être rayée de la carte en 2050.

“ Comme le relaie Christian Headlines, l’Eglise épiscopale des Etats-Unis* a encore perdu 60 000 membres en 2021. Depuis 2012 et ses deux millions de membres en 2012, la dénomination chrétienne connaît une chute constante de l’adhésion à l’Eglise et de la fréquentation du culte. Ce phénomène s’est accéléré lors de la pandémie de Covid-19. En dix ans, près de 400 000 membres sont en effet partis.

Selon le média américain, cette baisse d’adhésion s’explique aussi par la position libérale adoptée très tôt. En 2003, l’Eglise épiscopalienne a en effet ordonné son premier évêque ouvertement homosexuel, Vicky Gene Robinson. Plusieurs schismes ont ensuite entraîné le départ de nombreuses congrégations. De plus, en 2015, la dénomination chrétienne a autorisé la bénédiction des mariages homosexuels“.

Pas de quoi décourager les épiscopaliens qui affirment que leurs promesses de dons ont augmenté en 2021 – sans donner plus de détail – et que leur nombre ne baisse pas plus vite que la plupart des autres églises protestantes américaines.

Un avertissement pour le schisme allemand, dont les chefs de file pensent pouvoir enrayer la fuite continue de leurs fidèles, accélérée depuis le Covid, en se soumettant au lobby LGBT et à l’agenda progressiste ? Même le précédent désastreux en Hollande, dont ils ont certainement connaissance, n’a pas suffi à les arrêter.