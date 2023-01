Angleterre et Pays de Galles : les chrétiens désormais minoritaires

Toutes confessions confondues, les chrétiens représentent pour la première fois moins de la moitié de la population en Angleterre et Pays de Galles, selon les premiers résultats du recensement 2021 dans ces deux entités.

Selon le recensement, “46,2% de la population, soit 27,5 millions de personnes, se décrit comme chrétienne, en baisse de 13,1 points par rapport à 2011, selon l’Office national des statistiques (ONS).

La case « pas de religion » arrive en deuxième place (37,2%, en hausse de 12 points), tandis que 6,5% (3,9 millions de personnes) se décrivent comme musulmans contre 4,9% en 2011, et 1,7% hindous contre 1,5% il y a 10 ans.

Londres connaît toujours la plus grande diversité religieuse, avec seulement un quart (25,3%) de ses habitants s’identifiant comme chrétiens“.

Par ailleurs, 91.1% de la population parle l’anglais, puis dans l’ordre décroissant, les langues sont le polonais, le roumain, le pendjabi et l’ourdou.

Témoin de cette évolution historique, le nouveau premier ministre, Rishi Sunak, d’origine indienne et de religion hindoue – marié à une richissime héritière indienne et ayant fait fortune dans la finance, il reste néanmoins l’illustration des dernières valeurs traditionnelles de l’Angleterre, l’entre-soi, le mondialisme et l’argent.