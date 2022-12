Comment le relativisme et autres ont détruit l’Église ?

Le Père Ceslas-Marie, FSVF, a prononcé une intéressante conférence “Comment le relativisme et autres ont détruit l’Eglise ?” lors du Forum Jésus Le Messie cette année à Paris.

Entre 1970 et 1995, plus de 50 000 prêtres quittent le clergé, c’est bien plus que sous la Révolution Française. De même la pratique religieuse ne fait que baisser pour passer de 98% à 2% en 2022. Comment le Relativisme et d’autres choses ont créé cette chute de la pratique créé un délabrement spirituel colossal dans l’Église ?