L’hommage de Mgr Moutel à Benoît XVI

Message de l’évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Mgr Denis Moutel :

« Depuis le Bénin, où je suis en visite avec le père Mickaël Levacher, j’apprends le décès du pape émérite Benoît XVI. On se rappelle ici sa visite en 2011 pour le 150e anniversaire de l’évangélisation du pays. »

« Je veux m’unir à la tristesse de tous mais partager aussi notre action de grâce pour son ministère de fidélité et de simplicité. Il nous a sans cesse encouragés dans la recherche de la vérité et dans un dialogue ouvert avec tous. »

« Je me rappelle, dans l’action de grâce et la confiance, qu’il m’a envoyé auprès de vous en 2010 pour être votre évêque. Je demande que l’on prie pour lui et pour l’Église, ce 1er janvier 2023, dans toutes les paroisses et communautés du diocèse. »

« Nous portons aussi le pape François dans notre prière et nous demandons à Dieu le courage nécessaire pour les chemins d’espérances qu’il nous ouvre »,