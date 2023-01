L’hommage de Mgr Jachiet à Benoît XVI

Message de Mgr Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard :

Nous avons appris avec tristesse le décès du Pape émérite Benoît XVI. Depuis plusieurs jours, le Saint-Père avait demandé de prier pour son prédécesseur, âgé de 95 ans.

Nous savons combien Dieu a donné à notre Église catholique un grand théologien. Le cardinal Ratzinger fut préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de 1981 à 2005 puis élu pape au moment où il espérait se retirer de sa charge.

Souvenons-nous que Benoît XVI s’était, lui-même, présenté comme « l’humble ouvrier de la vigne du Seigneur » lors de son intronisation en 2005. Il avait terminé en s’adressant aux jeunes pour leur dire :

« n’ayez pas peur du Christ! Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ – et vous trouverez la vraie vie »

Benoît XVI nous a conduits, avec profondeur et pédagogie, à reprendre les fondamentaux de la foi, de l’espérance et de la charité avec, en particulier, ses trois encycliques : Dieu est amour, Sauvés dans l’Espérance et L’amour dans la Vérité. Il nous a sans cesse appelés à la communion. Il nous a invités à redécouvrir, 50 ans après, les idées maîtresses et actuelles du Concile Vatican II.

Par exemple en mai 2009, il invitait lors de l’ouverture du Congres du diocèse de Rome à ne plus considérer les laïcs « comme ‘collaborateurs’ du clergé mais de les reconnaître réellement comme ‘coresponsables’ de l’être et de l’agir de l’Église ». Sa décision de renoncer au ministère pétrinien en 2013 avait pris le monde entier en surprise et témoigné de sa grande liberté de serviteur de l’Église.

J’invite tous les fidèles du diocèse qui le souhaitent à se recueillir, à prier et à remercier le Seigneur Jésus, Pasteur des pasteurs, pour la vie, la foi et le ministère du Pape émérite Benoît XVI. Je célébrerai une messe d’action de grâce à son intention le mardi 3 à 18h30 a la cathédrale de Belfort.

Que le Seigneur accueille auprès de lui son serviteur qui a œuvré sans relâche à sa Vigne et rendons grâce pour la richesse de son enseignement théologique et spirituel.