Quel mobilier liturgique pour Notre-Dame de Paris ?

À l’issue de la première phase de la consultation lancée en octobre 2022 par le diocèse de Paris pour sélectionner les artistes qui se verront confier la réalisation du futur mobilier liturgique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Mgr Laurent Ulrich, après avoir reçu l’avis du Comité artistique dont il s’est entouré, a invité, en la fête de sainte Geneviève, patronne du diocèse de Paris, les artistes et designers Constance Guisset, Nicolas Alquin, Guillaume Bardet, Pascal Convert et Laurent Grasso à lui présenter leurs projets.

La consultation porte sur les cinq éléments essentiels du futur mobilier liturgique de la cathédrale : l’autel, l’ambon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère. La capacité des œuvres proposées à évoquer le mystère de Dieu à travers la foi catholique, à servir pour les temps à venir la beauté de la vie liturgique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en respectant l’héritage pluriséculaire de la cathédrale, la sacralité et la vocation profonde de chaque objet, sera déterminante dans le choix de l’archevêque de Paris.

Les candidats présenteront leurs offres avant la fin du mois de mai 2023. Après avoir reçu l’avis du Comité artistique et dans le respect des attributions de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA), Mgr Laurent Ulrich annoncera le nom de l’artiste lauréat à l’été 2023.

Le Comité artistique, présidé par l’archevêque de Paris, est composé de représentants du diocèse, du ministère de la Culture, de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l’aménagement liturgique, du design, de la création artistique et des monuments historiques.

Présentation des artistes :

Née en 1976, Constance Guisset est une designer française. Après des études économiques et commerciales à l’ESSEC et à l’IEP Paris, puis une année au Parlement de Tokyo, elle est diplômée en 2007 de l’ENSCI – Les Ateliers et fonde son studio. Ses recherches trouvent des applications multiples en scénographie, design d’objets et vidéos. Elle s’attache à créer des objets fluides et légers qui sont pensés comme des activateurs d’imagination, dans un style qui met l’usage au coeur de la démarche. En 2022, elle est choisie pour concevoir les nouvelles assises de l’église Saint-Eustache à Paris.

Né en 1958, Nicolas Alquin est un sculpteur qui développe son lexique artistique selon deux vecteurs principaux : le bois en taille directe ; la cire d’abeille taillée et modelée dans la masse, puis fondue en bronze. Né en 1989, son fils, Marc Alechinsky est architecte et designer de formation. D’âges et de métiers différents mais complémentaires, ces deux concepteurs croisent leurs angles de visions pour la création d’oeuvres spirituelles, dans un dialogue incessant entre l’héritage iconographique judéo- chrétien et l’influence des arts premiers sur l’art occidental contemporain. La mise en commun de leurs savoirs leur permet de mettre en place une démarche conceptuelle liant deux arts majeurs : la sculpture et l’architecture, au service de travaux d’exception.

Né en 1971, Guillaume Bardet est un designer français. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris, où il obtient par la suite une résidence à la Villa Medicis à Rome et une bourse de l’Académie de France à Rome. Il réalise plusieurs grands projets, dont « La Fabrique du Présent, La Cène » au Couvent dominicain Sainte-Marie de La Tourette en 2017. Intéressé par les formes et les usages qui font le ferment de notre humanité, les réalisations de Guillaume Bardet portent la trace sensible de leur créateur, tout en atteignant un caractère hors du temps.

Né en 1957, Pascal Convert est un plasticien, écrivain et réalisateur français. En 1989, il est pensionnaire de la Villa Médicis. Il a travaillé sur le site des Bouddhas de Bâmiyân, ou encore en Arménie, sur la destruction d’œuvres archéologiques et artistiques majeures. En 2003, il réalise une œuvre en hommage aux fusillés du Mont Valérien. En 2009, il conçoit les vitraux de l’église Saint-Gildas-des-Bois. Les notions de mémoire et d’oubli sont au cœur de son travail. Pascal Convert s’attache à mettre en exergue le pouvoir symbolique des images et interroge leur dimension politique, esthétique et culturelle.

Laurent Grasso est un artiste français diplômé de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris et pensionnaire de la Villa Médicis en 2004. Son travail explore les notions de croyances et de rituels, puisant dans cet infra mince qui lie le monde terrestre à celui des mystères qu’il tente de saisir, afin de révéler et de matérialiser l’invisible qui nous entoure. En 2019, il réalise dans le cadre du 1% artistique une série de sculptures lumineuses pour les façades de l’Institut de France. Laurent Grasso fait actuellement l’objet d’une exposition monographique Anima au Collège des Bernardins.