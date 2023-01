Vidéo: Le Christ au centre de l’Eglise

Jean-Pierre Maugendre répond aux questions de Martial Bild dans une émission spéciale de TV Libertés : Un beau témoignage sur le Pape émérite défunt.

TV Libertés propose un « Zoom » exceptionnel en compagnie de Jean-Pierre Maugendre (président de Renaissance Catholique et animateur, avec Guillaume de Thieulloy, de l’émission « Terres de Mission ») consacré à l’immense vie du pape émérite Benoît XVI dont la mort est survenue le samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans.

Notre spécialiste des questions religieuses répond à toutes les questions afin de mieux saisir l’incroyable destin de Joseph Aloïsius Ratzinger. Il évoque le parcours et l’œuvre du brillant théologien et intellectuel majeur devenu gardien du dogme et pape, qui va se définir lui-même comme « le simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur ». Grand pape, homme doux et discret, Benoit XVI aura marqué l’histoire.

Il s’est éteint non sans avoir laissé un dernier message en forme de testament spirituel :« Restez ferme dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! »