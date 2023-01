Gabegie immobilière dans le diocèse de Verdun ?

Sous prétexte d’économies d’énergies et d’application de l’encyclique Laudato Si, le diocèse de Verdun a établi une stratégie immobilière sur dix ans qui consiste principalement à brader son patrimoine immobilier pour 3.5 millions d’euros de recettes attendues.

Les recettes, ajoutées à 1 millions d’euros issus du denier, ne vont pas être mises en réserve, mais servir à :

transformer un ancien café à Bar le Duc, acquis par le diocèse, en maison paroissiale

construire une maison paroissiale à Dieue sur Meuse

construire une maison paroissiale à Spincourt, dans la zone d’activités

Certes, l’entretien actuel des bâtiments est estimé par le diocèse à 150.000 euros par an, mais l’on peut tout de même se demander à quoi bon tout cela dans un diocèse de la “diagonale du vide” où la population chute, la pratique aussi, certaines paroisses atteignent déjà 100 clochers, et les patrimoine immobilier se valorise et se vend mal – les ruines à vendre surabondent.

Par ailleurs ce diocèse assez pauvre a du vendre deux biens immobiliers pour payer sa contribution au fonds SELAM – dont une salle paroissiale, donc, en théorie, un bien voué au culte.

Le diocèse envisage aussi de vendre une église de Bar-le-Duc, et a mis en vente un ancien lycée dans la ville haute.