Dom Louis-Marie rend hommage à Benoît XVI

À quand remonte le lien du Barroux avec Benoît XVI ?

Dom Louis-Marie : L’histoire commence en décembre 1984. Notre fondateur, Dom Gérard, qui n’était alors que prieur, avait été convoqué par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, pour discuter et étudier les solutions possibles pour une pacification des relations entre les « tradis » et le Vatican. Cette rencontre fut le prélude à plusieurs interventions de Rome : le cardinal a tout fait pour que nous puissions obtenir un accord. C’est chose faite en mai 1988. C’est même lui qui a rédigé une grande partie de l’accord et qui nous a obtenu les permissions du Saint-Siège pour continuer à vivre la liturgie traditionnelle.