L’hommage de Mgr Scherrer à Benoît XVI

C’est ce qui fait incontestablement de Benoît XVI un grand théologien, l’un des plus grands que notre siècle (le XXème siècle finissant et le XXIème commençant) ait porté. L’un des seuls papes, aussi probablement, dont on ait publié les opera omnia, les œuvres complètes de son vivant ! Nous lui devons une bonne soixantaine d’ouvrages dont vingt ont été rédigés durant son pontificat (auxquels il faut ajouter un nombre incalculable d’articles et de conférences) : à travers ces différentes contributions, c’est une œuvre de restauration spirituelle que Joseph Ratzinger a voulu entreprendre pour lutter contre le délitement des consciences et l’appauvrissement doctrinal qui sévissait dans un grand nombre de pays jadis chrétiens. C’est aussi le Pape qui a su le mieux promouvoir la pensée du Concile Vatican II en la libérant de la gangue de ses dévoiements idéologiques.

Un chercheur de la vérité

Benoît XVI, c’est une intelligence lumineuse fascinée par la splendeur de la vérité. Contre la force dissolvante du relativisme, il s’employait à montrer que la vérité peut être connue par la raison, et que c’est même la véritable grandeur de la raison que de chercher la vérité, foi et raison s’éclairant l’une l’autre dans cette quête, dans le respect de leur autonomie respective. Dans l’extrait entendu de sa première lettre, saint Jean souligne le rapport intrinsèque entre la vérité et l’amour : « Petits-enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». Benoît XVI nous a laissé en 2009 une superbe encyclique sur ce thème : Caritas in veritate. « La vérité ne s’affirme pas par un pouvoir extérieur, la vérité est humble et ne se donne qu’à travers le pouvoir intérieur de son être véritable. La vérité se démontre elle-même dans l’amour ». C’est aussi un trait de caractère de notre Pape défunt que cette humilité foncière empreinte de bonté et de douceur qui le mettait toujours en écoute, en état de se laisser enseigner par les autres. Inoubliables furent ces premiers mots prononcés le 19 avril 2005, en apparaissant timidement à la loggia de la basilique Saint-Pierre : « Après le grand Pape Jean Paul II, messieurs les cardinaux m’ont élu moi, humble ouvrier dans la vigne du Seigneur ».

Un chercheur de Dieu jusqu’à la fin ultime