Notre place dans l’Eglise

La fécondité de nos vies n’est pas visible, elle ne peut être saisie que dans un regard de foi : plus nos vies seront données, plus nous pourrons – par la prière et la compassion – rejoindre les attentes, les souffrances et les espérances de nos contemporains, en nous appuyant sur l’action miséricordieuse du Seigneur qui seule peut toucher, guérir et transformer les cœurs.