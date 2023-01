Un parfum pour l’église Saint-Eustache

Depuis début 2022, l’église Saint-Eustache commercialise son propre parfum, le Dieu Cerf – il renvoie à la conversion de Placide, général romain, devenu Eustache après son baptême, qui avait rencontré en forêt un cerf avec une croix lumineuse entre les bois.

“Pour lui offrir un parfum, Louis Robiche, régisseur de l’église, et Yves Trocheris, son curé, ont fait appel à l’agence créative « La seconde affaire du pommier » d’Etienne de Swardt – par ailleurs propriétaire et directeur de la marque Etat libre d’Orange.

La composition est signée Ralf Schwieger de Mane, parfumeur allemand installé à New York. Pensée comme une cologne moderne, elle s’ouvre sur une envolée hespéridée mêlant bergamote, néroli et galbanum, en hommage à l’Eau d’Hadrien, autre légende antique. Lavandin et romarin apportent leurs facettes aromatiques et florales, avant de laisser place au fond boisé, où santal et patchouli se marient aux notes de mousse de chêne dont l’odeur « rappelle la peau, l’animal, l’homme », avec une « pointe de rose » ajoutée en clin d’œil à l’odeur de sainteté“, précise un site spécialisé.

La moitié des recettes du parfum – commercialisé 69 € – sont reversés aux oeuvres de solidarité de la paroisse Saint-Eustache.