Orne : l’abbaye de Cerisy à vendre

L’abbaye des Prémontrés de Cerisy – Belle Etoile, ou plutôt ses vestiges – elle a été désaffectée et transformée en usine entre 1791 et 1840, sont mis en vente 500.000 euros dans l’Orne, près de Flers.

“C’est l’ensemble du domaine qui est mis sur le marché. L’église abbatiale du XIII siècle, une aile du cloître du XV siècle et la grande hostellerie du XVIII siècle avec ses 13 chambres. Le tout situé dans un parc d’un hectare. C’est une agence spécialisée dans les monuments historiques qui détient le mandat exclusif“, indique France 3.

L’agence immobilière donne la description et des photos sur son site :

“Elle présente des vestiges architecturaux du plus grand intérêt, les ruine de l’église abbatiale du XIIIème siècle dont subsiste le porche et quatre grandes arcades de la nef, une aile du cloitre du XVème siècle au superbe empoutrement sculpté et armorié avec des belles sablières et une charpente d’origine portant des inscription en gothique ; et une belle hôtellerie XVIIIème aux allures de gentilhommière.

L’hôtellerie XVIIIème de grande allure, à la façade symétrique à sept travées sous un grand toit à trois pans, architecture très soignée en granit, chainages en pierre, bandeaux de pierre venant souligner les étages et les fenêtres. Au rez-de-chaussée, une grande porte centrale à quatre vantaux, trois portes fenêtres de plein pied, ouvertures à arc segmentaire, les combles ornés de quatre lucarnes en pierre à fronton triangulaire ; trois très imposantes souches de cheminée particulièrement belles et soignées.

A l’intérieur les aménagements sont majoritairement du XIXème siècle, au rez-de-chaussée, hall au sol de mosaïques, escalier en bois à balustres, grande porte à 4 vantaux, salle à manger, cheminée en bois, plancher en chêne à bâtons rompus, cuisine avec accès de plein pied, escalier de service.

Grand salon, cheminée néogothique, bas lambris, plafond à poutres et lambourdes, plancher à bâtons rompus.

Au premiers étage, 5 chambres, dont 4 avec cheminée, une partie sans plancher, aménagements XIXème. Escalier secondaire menant au second étage.

Au second étage, 7 chambres dont deux avec cheminée. L’aile de cloitre du XVème siècle commencé selon les textes en 1496 mais qui semble plus ancien d’environ un siècle, présente une superbe façade de huit sublimes arcades ogivales moulurées alternées de contreforts, formant une galerie couverte d’environ 30 mètres. Au premier étage, les fenêtres sont ornées d’une accolade, une porte à l’étage laisse supposer une coursive extérieure en bois, le toit en tuile plate a été refait il y a environ 30 ans et des parties en bois restaurée de la meilleure manière.

A l’intérieur du cloître, la galerie est ornée d’un très beau sol de dalles de pierre, ainsi que de somptueuses et rarissimes poutres moulurées et armoriées, notamment des armes du dauphins de France, rare état de conservation des éléments en bois du XVème siècle, sablières et entraits de charpente formant un tout entièrement mouluré sur toute la longueur“.

