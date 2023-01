Traditionalisme et herméneutique de continuité

Suite à cet article, un lecteur nous envoie ce commentaire:

Les catholiques continuateurs de ceux qui ont essayé d’être et de rester fidèles à ce qui est propice à la préservation de la Foi catholique, et ceux qui sont continuateurs de ceux qui ont réussi à avoir confiance en ce qui est propice à la transformation de l’Eglise catholique, connaissent-ils l’existence du Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique (2005) donné à l’Eglise par Benoît XVI, et sont-ils prêts à adhérer ensemble ou, pour le moins, “les uns et les autres”, à son contenu, notamment pour mettre un terme à bien des pathologies, certaines de ces maladies étant attribuables à des catholiques traditionnels, et d’autres, parmi ces maladies, étant constatables chez des catholiques transformateurs ?

Il serait d’ailleurs peut-être intéressant d’organiser un sondage, qui comporterait quelques questions :

Connaissez-vous ce Compendium ?

Si oui, adhérez-vous à son contenu ?

Si oui, placez-vous l’adhésion à son contenu au-dessus de votre adhésion personnelle à votre position personnelle, en faveur de la Tradition catholique ou, au contraire, en faveur du Renouveau conciliaire ?

Si oui, en quoi le contenu de ce document vous a-t-il déjà fait réfléchir sur ce qu’il y a parfois de plus démesuré, désordonné, disproportionné, imprécis, imprudent ou inapproprié, dans telle manière de promouvoir la consolidation de la Tradition catholique, ou, au contraire, dans telle manière de promouvoir l’actualisation du Renouveau conciliaire ?

En d’autres termes, en quoi donc, pour les uns et les autres, le Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique est-il susceptible d’être considéré comme globalement légitime, dans sa fonction de régulation doctrinale de la Foi catholique, que l’on soit plutôt traditionnel dans la Foi ou plutôt transformateur de l’Eglise ?

Nul ne peut exclure que nous en sommes arrivés au point suivant : d’un côté, des catholiques traditionnels, qu’ils soient seulement traditionalistes ou carrément sedevacantistes, qui ne sont pas capables de se mettre d’accord, entre eux, d’une manière constructive, à l’égard du Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique, et, de l’autre côté, des catholiques transformateurs, qu’ils soient seulement conciliaires conservateurs ou carrément conciliaires déconstructeurs, qui ne sont pas en mesure de cultiver un terrain d’entente, entre eux, d’une manière positive, vis-à-vis de ce Compendium.

Alors que, même d’un point de vue catholique traditionnel intransigeant “car” orthodoxe, ou orthodoxe “donc” intransigeant, il y a, vraiment, infiniment pire que ce Compendium, notamment, souvent, en provenance de Rome, depuis mars 2013…