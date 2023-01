Les évangéliques en plein essor en France

Tandis que le nombre de luthériens s’érode, les évangéliques ne cessent de croître – d’après le recensement du conseil national des évangéliques de France en 2023.

“Selon le CNEF le nombre de protestants évangéliques en France métropolitaine a été multiplié par 15 en 70 ans. L’hexagone ne comptait que 50 000 pratiquants réguliers en 1950, [aujourd’hui il y a ] 2700 lieux de cultes évangéliques, 745 000 protestants évangéliques pratiquants réguliers, 1 église évangélique pour 25 000 habitants… Voici quelques-uns des chiffres relayés par le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) d’après le recensement 2023 de l’organisation.

Le document précise également que plus de 70% des lieux de culte protestant évangélique regroupés en union d’Églises sont affiliés au CNEF tandis qu’environ 300 Eglises évangéliques présentes sur le territoire ne sont affiliées à aucune union ou fédération.

Les Eglises affiliées qui rassemblent le plus de communautés sont les Assemblées de Dieu avec 530 églises, viennent ensuite celles de la Mission évangélique des tziganes de France (222) puis les Eglises (117) des Communautés et Assemblées évangéliques de France et enfin, celles de la Fédération des Eglises évangéliques baptistes de France (FEEBF) qui comptent 115 communautés.

D’un point de vue géographique, les trois départements où l’on trouve le plus d’Eglises sont la Guyane (150), la Seine-Saint-Denis (94) et les Bouches-du-Rhône (80)“.