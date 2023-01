Prochain Congrès du CIEL à Rome (20 février 2023)

Dans sa lettre 912 du 10 janvier 2023, Paix Liturgique a interrogé Ruben Pereto Rivas, directeur du CIEL : Centre International d’Etudes Liturgiques, qui évoque le colloque qui se tiendra à Rome le 20 février prochain.

Paix liturgique – Quelle est la vocation et l’objectif du CIEL ?

Rubén Peretó Rivas – Le CIEL (Centre International d’Études Liturgiques), dès ses débuts, est né avec la vocation claire d’approfondir les études et les recherches sur les racines et le développement de la liturgie. Le siècle dernier a été marqué par l’intérêt pour la liturgie, à commencer par le Mouvement liturgique dans toutes ses étapes et variantes ; les réformes menées par saint Pie X sur le bréviaire, par Pie XII sur la Semaine Sainte, et surtout, l’immense bouleversement opéré par Paul VI après le Concile Vatican II, avec les controverses et même les ruptures qu’il a entraînées ; puis l’intérêt marqué pour la liturgie malade par le Pape Benoît XVI, qui a si souvent souligné la centralité de la liturgie pour la vie chrétienne et ses décisions concrètes – Summorum Pontificum – pour tenter de parvenir après la guerre ouverte par la liturgie de Paul VI à une paix liturgique bien nécessaire. Tout cela montre que la question liturgique telle qu’elle se pose aujourd’hui exige une étude sérieuse, car ce n’est que sur la base de connaissances vérifiées avec les méthodes que la science met à notre disposition, que nous pouvons avoir entre catholiques des dialogues fructueux et véritablement porteurs de résultats qui iront dans le sens du bien de l’Église. Et, de plus, des débats qui soient loin de l’idéologie qui force ou ignore souvent les données historiques pour imposer sa propre vision.

Paix liturgique – Comment le CIEL remplit-il sa mission ?

Rubén Peretó Rivas – Le principal instrument permettant au CIEL d’atteindre ses objectifs est l’organisation de colloques ou de réunions annuelles au cours desquels un certain nombre de spécialistes se réunissent pour présenter et discuter les résultats de leurs recherches sur un sujet donné. Par la suite, les actes de ces réunions sont publiés afin que le plus grand nombre de personnes puisse accéder à ces informations.

Ainsi, le CIEL est un facilitateur de la recherche liturgique et de sa diffusion.

Paix liturgique – Quelle est l’histoire de CIEL ?

Rubén Peretó Rivas – Le CIEL est une institution qui existe depuis près de 30 ans et, pendant tout ce temps, son activité s’est principalement manifestée dans l’organisation de rencontres scientifiques qui ont réuni, entre 1995 et 2006, des universitaires et des chercheurs en liturgie, dans un cadre d’étude et de discussion favorisant l’approfondissement de la connaissance des rites du culte catholique, essentiellement latin. Des délégations ont également été mises en place dans 18 pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie afin de promouvoir de diverses manières la revalorisation de la liturgie catholique fondée sur la connaissance de ses sources et de ses traditions.

Plus de cent cinquante communications ont été lues et discutées lors de conférences tenues en France et en Angleterre, traitant de sujets aussi variés que le langage liturgique, la participation des fidèles ou les aspects historiques et théologiques du Missel romain, parmi beaucoup d’autres. Toute cette riche matière a été rassemblée en onze volumes, qui constituent un patrimoine précieux, d’une grande utilité pour l’étude mais aussi pour ceux qui, sans appartenir au cadre académique, sont intéressés à approfondir leurs connaissances sur ce sujet.

