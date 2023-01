Visite canonique “ordinaire” au séminaire d’Orléans

La page Facebook du séminaire d’Orléans informe au sujet d’une visite canonique “ordinaire” au séminaire par Mgr le Stang, évêque d’Amiens, et le père Pascal Sarjas du diocèse de Metz.

Ce dernier a été nommé en 2013 responsable du grand séminaire de Metz, jusqu’à sa fermeture en 2021. A l’époque, la Croix retraçait son curriculum vitae : “né le 26 mars 1967 à Sarrebourg, ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Metz, le P. Sarjas était depuis 2006 vicaire épiscopal de la zone de Thionville et, depuis 2008, prêtre coopérateur de la communauté de paroisses Bienheureux Jean-XXIII de Keybourg (Volmerange-les-Mines, Escherange, Kanfen et Zoufftgen), au nord de la Moselle. Il est également responsable diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle et enseignait la liturgie au grand séminaire de Lorraine“.

A sa nomination, il y avait 20 séminaristes, “répartis sur cinq années d’études. Soit quinze jeunes Lorrains, trois Vietnamiens, un Chinois et un Togolais“. A sa fermeture, ils étaient encore 17 – mais le séminaire de Strasbourg aurait séchement refusé le regroupement sur deux sites proposés par les évêques de Lorraine, qui envoient désormais leurs séminaristes à Issy. Le mandat du père Sarjas à la tête du séminaire de Metz s’est achevé en juin 2022.

Ces derniers temps, des révélations ont eu lieu sur la communauté des Eudistes, qui gère le séminaire d’Orléans, et le tropisme LGBT de ce séminaire, ainsi que de certains des curés qui y ont été formés – comme le père Jasseron (Sens-Auxerre) qui a affirmé sur les réseaux sociaux que l’homosexualité n’était pas un péché et l’enfer n’existait pas, entre autres provocations. Plus récemment, il a affirmé que ses prédications hétérodoxes étaient “dans la ligne de ce qu‘[il] a reçu au séminaire“.