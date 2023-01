Créteil : la résidence de l’ancien évêque vendue un million d’euros

Le Parisien, qui a interrogé dernièrement Mgr Blanchet, l’évêque de Créteil, atteint par les retombées de l’affaire Santier, son prédécesseur sur le siège du Val-de-Marne, révèle que l’ancienne résidence de l’évêque, dont la mise en vente avait été annoncée pour abonder le fonds SELAM, a été vendue pour près d’un million d’euros.

Par ailleurs, malgré le fait que l’affaire Santier ait été cachée aux paroissiens du Val-de-Marne et qu’il a même concélébré avec son prédécesseur à la messe chrismale, en 2022, Mgr Blanchet a refusé de démissionner. Reste à savoir quelles seront les conséquences pratiques, et à long terme, d’une affaire qui a éclaboussé le diocèse de Créteil, mais aussi celui de Coutances – d’où est originaire Mgr Santier – et la CEF dans son ensemble.