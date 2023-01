Le frère Henri-Dominique de Certaines élu nouveau Prieur provincial de France des Frères de Saint-Jean

Lors de leur dernier Chapitre général de novembre 2022, les Frères de Saint-Jean ont voté la décentralisation de leur gouvernance, les différentes régions acquérant ainsi le statut de provinces et vice-province. Par cette décentralisation de leur gouvernance, les frères veulent mettre en œuvre une partie de leur réforme qui consiste à être plus proche des besoins des prieurés et à ce que la structure soit moins pyramidale pour favoriser plus de participation dans les décisions. Ainsi ont été érigées les Provinces Europe, France, Amériques, Afrique et la vice-province Asie-Océanie.

Le rôle du Prieur général est dès lors de veiller sur l’unité, l’esprit et la vie de l’ensemble de la Congrégation dans sa dimension internationale.

Les nouveaux Prieurs provinciaux auront l’autorité directe pour la gouvernance de leur Province, notamment les assignations des frères qui y sont affiliés ou mis à disposition par d’autres provinces. Voici les dates des Chapitre provinciaux de la Congrégation qui éliront leurs Prieurs provinciaux ainsi que les membres de leur conseil, dont le Responsable provincial de la formation.

– Province France : du samedi 7 au vendredi 13 janvier 2023 à Notre-Dame du Chêne,

– Vice-province Asie-Océanie : du samedi 7 au vendredi 13 janvier 2023 à Cebu,

– Province Europe : du mardi 10 au mardi 17 janvier 2023 à Marchegg,

– Province Amériques : du lundi 16 au samedi 21 janvier 2023 à Mexico,

– Province Afrique : du lundi 30 janvier au mardi 7 février 2023 à Simbock.

Celle de France a élu le 10 janvier le frère Henri-Dominique de Certaines, âgé de 37 ans et ordonné en 2017.