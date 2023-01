52 prêtres dans le diocèse de Montauban

Dimanche 15 janvier, Mgr Alain Guellec, 61 ans, sera consacré évêque de Montauban par l’archevêque de Toulouse, Mgr Guy de Kerimel, en présence d’une vingtaine d’évêques, dans l’église Saint-Jean-de-Villenouvelle à Montauban et non dans la cathédrale en travaux, fermée depuis deux ans. Ce diocèse, fort de 260 000 habitants, compte 52 prêtres dont 33 incardinés et 17 prêtres étrangers (qui représentent une charge financière, qui a conduit en 2018 au licenciement de neuf laïcs. ), deux prêtres de l’Institut du Christ-Roi et deux séminaristes. Il se structure autour de quatre doyennés qui totalisent 22 ensembles paroissiaux. En 2021, 573 baptêmes (dont 5 adultes) ont été célébrés dans le diocèse – qui compte 20 catéchumènes – ainsi que 203 premières communions, 73 confirmations, 132 mariages et 1 670 funérailles.