Oecuménisme : le diocèse de Clermont-Ferrand fait intervenir un islamologue

Jeudi 26 janvier :

Eve et Adam : Justice pour Eve, herméneutique et interprétations juives ;

L’identité de l’homme en Adam chez Kierkegaard ;

Adam et les soufis.

Jeudi 2 février :

Débats à partir des précédents entretiens ;

Adam est-il un mythe ?”

Les trois intervenants sont :

Michel WURM, est vice président de l’association cultuel israélite de Clermont-Ferrand

Didier PENTECÔTE, Frère dominicain, délégué diocésain pour le Dialogue Interreligieux,

Jean-Jacques THIBON, islamologue musulman, spécialiste du Soufisme.