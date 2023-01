Une nouvelle constitution sur la messe traditionnelle dans l’Eglise ?

Le blog Belgicatho reprend une nouvelle diffusée par Summorum Pontificum (allemand). Il est fait état d’une possible nouvelle constitution contraignant à nouveau l’usage de la liturgie traditionnelle dans l’Eglise.

Selon le blog Summorum-Pontificum.de :

Il s’agirait d’une nouvelle constitution apostolique par laquelle François, très mécontent de la lenteur de la mise en œuvre de Traditionis Custodes, voudrait enfin en finir avec l’ancienne messe. François aurait choisi la forme d’une constitution apostolique afin de se rattacher à la constitution Missale Romanum de Paul VI et de souligner l’égalité de ses prescriptions actuelles avec l’acte législatif de 1969. Selon nos informations, la constitution attendue contient 4 dispositions principales : Dans aucune église (diocésaine ?), on ne peut célébrer que l’ancienne messe.

Dans les églises (diocésaines ?), on ne peut pas célébrer tous les dimanches selon l’ancien rite.

L’utilisation des livres de 1962 (avec les modifications ordonnées par François) n’est autorisée que pour la célébration de la messe, mais pas pour l’administration des sacrements et des sacramentaux.

Chaque prêtre est tenu de célébrer également (publiquement ?) selon le missel de Paul VI.

A quelques jours de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens et à quelques jours aussi du rappel à Dieu du Pape émérite Benoît XVI, cette rumeur est un coup de tonnerre qui risque une nouvelle fois de déchirer l’Eglise. Le Pape ne peut pas d’un côté vouloir plus de synodalité et de dialogue avec tous, et de l’autre régler à coup de décrets le problème de la liturgie au mépris de 50 ans de dialogue et de recherche de l’unité.