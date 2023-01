Diocèse de Fréjus-Toulon : Bernard-Marie d’Alès n’a plus de ministère public

Communiqué du diocèse de Fréjus-Toulon suite à l’article paru dans La Croix Hebdo :

Une enquête du journal La Croix-L’hebdo a été publiée, relatant des faits d’emprise spirituelle et d’agressions sexuelles au sein d’un internat de garçons de la communauté des Béatitudes situé dans les Vosges.

Il y met en cause Bernard-Marie d’Alès, prêtre séjournant depuis 2009 dans le Var, incardiné dans le diocèse d’Albi. Les faits dénoncés datent d’il y a vingt ans, et ont été commis à l’extérieur du Diocèse.

En 2011, dès que Monseigneur Rey a eu connaissance des accusations portées contre Bernard-Marie d’Alès, respectant la volonté de la personne victime désormais adulte qui ne souhaitait pas l’ouverture d’une démarche auprès de la justice civile, une procédure canonique, a été conduite en lien et sous l’autorité du Vatican (Congrégation pour la doctrine de la Foi). Elle a entraîné des sanctions pour Bernard-Marie d’Alès qui vit désormais au monastère de Salernes (Var) et n’a plus aujourd’hui de ministère public.

En 2022, conformément aux procédures désormais en vigueur, le Diocèse a fait un signalement au Procureur de la République. L’instruction est toujours en cours.

Monseigneur Rey redit sa plus grande sollicitude et compassion envers les personnes qui ont souffert de ces faits. Il redit sa détermination pour que ces situations dramatiques soient traitées, en justice et en vérité, ainsi que sa disponibilité pour tous ceux qui le souhaiteraient. Il rappelle l’existence au sein du Diocèse d’une cellule d’écoute pour ceux qui voudraient apporter un témoignage ou parler : 06.81.38.60.74. Il encourage enfin la Communauté des Béatitudes au sein de laquelle ces faits se sont produits, à faire toute la lumière sur ce drame pour prendre les décisions qui apparaîtront nécessaires.