Alès : 6 mois de sursis pour un prêtre du diocèse de Nîmes

Un prêtre du diocèse de Nîmes a été condamné ce 9 janvier à 6 mois avec sursis pour agression sexuelle.

Midi Libre écrit : “Il a été condamné ce lundi 9 janvier par le tribunal d’Alès lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité « pour agression sexuelle sur un mineur » à une peine de six mois de prison avec sursis assorti d’une obligation de soins. Selon nos informations, la victime était un mineur étranger non accompagné et résidait dans un foyer. Le prêtre était sous l’emprise de l’alcool. Il a été interpellé le samedi 7 janvier pour des faits commis à Alès et placé en garde à vue“.

Le tribunal a précisé que l’abbé ne peut plus exercer d’activités auprès des mineurs pendant 5 ans. Ce prêtre âgé d’une soixantaine d’années a des problèmes de santé et réside aujourd’hui à Alès dans un établissement appartenant à l’association diocésaine.

Dans la lettre adressée aux prêtres du diocèse de Nîmes ce 12 janvier [mais que le diocèse n’a visiblement pas eu le temps de mettre en ligne sur son site], l’évêque précise qu’A.B. a reconnu les faits et leur gravité. Il a présenté ses excuses au jeune concerné et à sa famille. » Nous pensons à la victime de l’agression de l’Abbé B. et au scandale que ces gestes ont provoqué, déclare Me Brouwet. Nous pensons aussi à son entourage. Nous partageons leur surprise et leur peine… ».

Le prêtre concerné est Alain Bisson. Vocation tardive, cet enfant de la DDASS né à Trouville sur Mer a été ordonné prêtre par Mgr Wattebled en 2001 – à son arrivée dans le diocèse – et est de sensibilité plutôt progressiste. Il a été curé de Lannuéjols en 2013-2019, puis est parti pour raisons de santé devenir curé de Vézénobres en 2019 – il y a été installé notamment par l’abbé Daudé, lui aussi condamné pour moeurs, mais pas renvoyé de l’état clérical à ce jour, puis a quitté cette paroisse en septembre 2021.

En septembre 2022, il a été nommé aumônier de l’hôpital d’Alès, avec Olga Caïa et de la maison de retraite hospitalière.