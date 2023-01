Diocèse d’Evry : un prêtre condamné pour abus sexuels

Un prêtre du diocèse d’Evry a été condamné en justice pour abus sexuels. “C’est l’un de ses anciens disciples, âgé de 23 ans, qui avait dénoncé les agissements du père dans une lettre envoyée au procureur d’Évry en septembre 2020“, explique Ouest-France. “Les faits les plus anciens dataient de 2014, alors qu’il n’avait que 16 ans. Au cours de diverses activités à Morsang-sur-Orge, le prêtre l’aurait questionné, de façon intrusive, sur sa sexualité. Le curé aurait également invité d’autres jeunes à des pratiques sexuelles“.

Le Parisien a consacré un article au sujet et donne d’autres précisions sur ce prêtre actuellement retiré au carmel de Montgeron qui donnait des cours de judo aux jeunes, et des cours de boxe à son domicile.

Ordonné en 1996, il a été en poste à Fleury-Mérogis et Morsang-sur-Orge, mais aussi aumônier à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

L’évêque s’exprime à ce sujet sur le site du diocèse :

“Chers frères et sœurs,

En juin 2021, je vous informais du signalement que j’avais fait à propos de Bertrand Delcey, prêtre du diocèse, et des mesures conservatoires que j’avais prises à son égard. Une plainte avait été déposée par un jeune adulte.Hier soir, à l’issue d’une audience au tribunal correctionnel, ce prêtre a été condamné pour corruption de mineur à 6 mois de prison avec sursis et une interdiction de toute activité en lien avec des mineurs. Par ailleurs, des mesures conservatoires demeurent dans l’attente de l’issue de l’instruction canonique.Je sais que cette nouvelle suscitera à nouveau de la peine et du trouble pour beaucoup d’entre vous. Avec vous, je partage cette blessure du corps ecclésial en pensant d’abord à la personne victime qui s’est manifestée, mais aussi à tous ceux que cette situation met dans l’épreuve.Avec les prêtres, les diacres et les laïcs engagés dans notre diocèse, je vous redis notre souci pastoral commun pour que la mission de l’Église puisse se déployer dans la confiance. C’est pourquoi avec vous, nous continuerons à mettre en œuvre ensemble tous les moyens de cette confiance, pour que l’Église en Essonne soit pour tous, et toujours plus, une maison sûre. Cela fait partie des orientations de notre synode diocésain et de ma détermination personnelle. Je vous redis ma disponibilité et je vous rappelle que notre cellule d’écoute (*) reste disponible pour tous ceux qui auraient besoin de parler. Ensemble, portons dans la prière les personnes particulièrement concernées ou éprouvées par ces faits, notre diocèse et tous ceux qui le servent. Le 5 janvier 2023

+ Michel Pansard

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

En juin 2021, suite à un article du Parisien, l’évêque communiquait au sujet de ce même prêtre :

Au sujet d’une enquête en cours

Un article du Parisien publié lundi sur internet et mardi 8 juin dans l’édition papier indique que le Père B Delcey est visé par une plainte pour corruption de mineur. Je me dois d’apporter les précisions suivantes :

Comme l’indique l’article : « En septembre, un jeune homme m’a fait part d’une situation qu’il aurait vécu alors qu’il était adolescent. A la suite de cet échange, j’ai considéré que les propos recueillis nécessitaient un signalement auprès de la justice de notre pays, ce que j’ai fait. J’ai pris à l’égard de ce prêtre des mesures prudentielles qui ont été exécutées. Je redis ma disponibilité à toute personne qui viendrait témoigner d’abus. »

Je tiens à préciser que les propos que j’avais recueillis ne concernaient pas des violence sexuelles, ni des échanges de photos sexuelles contrairement à ce qu’indique le titre de l’article. Il s’agissait de conversations au sujet du corps et de la sexualité qui ont mis mal à l’aise ce jeune. Elles ont été relues par lui comme intrusives et ne respectant pas sa liberté d’adolescent. Il s’inquiétait aussi que d’autres jeunes auraient pu être concernés.

C’est pour cela que j’ai rapidement saisi le Procureur et pris des mesures préventives en demandant au Père B Delcey de ne plus rencontrer seul des mineurs, de cesser l’accompagnement spirituel d’adolescents, de ne plus être en responsabilité à l’aumônerie des jeunes et cela jusqu’à nouvel ordre.

Ces mesures prudentielles visaient à éviter, si les faits s’avéraient exacts, un éventuel risque de mise en danger d’autres adolescents car ils sont des frères sur lesquels je dois veiller. Je les ai prises aussi pour le Père B. Delcey car il est aussi un frère que je dois aider. Je lui ai aussi demandé de poursuivre le travail psychologique qu’il avait commencé à ma demande avec un professionnel.

Ces mesures prudentielles étant mises en œuvre, j’ai tenu à la discrétion pour que l’enquête se déroule dans les meilleures conditions et aussi par respect de l’ensemble des personnes concernées. Je porte à la fois le souci de toute personne présumée victime et celui du respect de la présomption d’innocence.

Je redis une fois encore ma disponibilité à toute personne qui viendrait témoigner d’abus ainsi que mon engagement à traiter avec vigilance et respect toute situation qui me serait soumise en concertation avec la cellule d’écoute des victimes du diocèsei et en informant les autorités judiciaires.

Je prie aussi pour que l’Esprit du Seigneur nous donne de vivre aux uns et aux autres cette situation avec mesure, justesse, amour des personnes, justice et vérité.

Évry le 9 juin 2021

+ Michel PANSARD

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes