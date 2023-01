Agenda: Journées Liturgiques de Randol (Février 2023)

Une formation intégrale à la prière

Depuis quatre ans ces Journées, encouragées par le cardinal Sarah, sont organisées pour favoriser une meilleure compréhension de la Liturgie, dans tous ces aspects théologiques, artistiques et pratiques… Elles ont touché aussi bien des prêtres que des familles (parents et enfants), de tous milieux et sensibilités. Ce qui nous encourage à continuer de les proposer en espérant toucher un plus grand nombre possible de personnes. Une session à lieu en février et une autre en août.

dimanche 12 février

18h00-19h10 : Brève histoire de la liturgie.

1er jour : lundi 13 février

8h45-9h50 : La liturgie, une échelle tendue entre le Ciel et la terre.

11h20-12h35 : La Messe : célébration du sacrifice du Christ.

14h50-15h55 : Initiation au chant grégorien.

16h00-17h15 : Le beau en liturgie.

2ème jour : mardi 14 février

8h45-9h50 : Signe et sacrement, mystère et prière.

11h20-12h35 : Art, architectures et objets sacrés.

14h50-15h55 : Le mouvement liturgique.

16h00-17h15 : Les Anges dans la liturgie.

3ème jour : mercredi 15 février

8h45-9h50 : La Messe : participation au sacrifice de l’Église.

11h20-12h35 : Art, signes, symboles et profondeurs spirituelles.

14h50-15h55 : Explication des gestes et symboles de la Messe.

16h00-17h15 : Bible et liturgie.

18h30 : Conclusion.

Inscriptions, renseignements (Abbaye Notre-Dame de Randol) ou : 04 73 39 31 00 possibilités de loger sur place – ouvertes à tous -libre participation.