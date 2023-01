Le cardinal Pell aurait célébré la messe traditionnelle tous les jours

C’est ce qu’il a déclaré à un journal quelques jours avant son décès dans un entretien consacré à Benoît XVI :

Le cardinal Pell a également considéré la protection et l’encouragement du Pape Benoît XVI à l’égard du Missel de 1962 comme une partie essentielle de l’héritage du souverain pontife.

Il a déclaré : “Nous verrons une réforme de la réforme dans la liturgie. La dimension transcendantale de la nouvelle messe doit être renforcée.”

Le cardinal Pell a déclaré à OSV News qu’il était lui-même “complètement dévoué” à la messe tridentine, qu’il a dit “célébrer chaque jour.”

Enfin, dans ce qui semble être son testament pastoral aujourd’hui, le cardinal Pell a déclaré à OSV News : “Nous devons toujours chercher des moyens de mieux présenter le transcendant aux personnes qui prient dans nos églises, et les amener à ouvrir leur esprit et leur cœur à la grandeur et à la bonté de Dieu.”