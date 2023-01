Messes pour Louis XVI ce 21 janvier : où aller ?

La liste des messes pour le roi martyr Louis XVI a été publiée sur le Forum Catholique. Nous y ajoutons celles qui nous ont été communiquées.

21 JANVIER

* AMIENS : le samedi 21 janvier 2023 à 18h30, messe pour Louis XVI en la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, rue Jules-Barni.

* ANGERS : Messe de Requiem chantée (NOM) pour le roi Louis XVI à 9h en l’église Notre-Dame-des-Victoires.

* ARS-SUR-MOSELLE : Messe en la chapelle Saint-Roch d’Ars (FSSPX) le 21 janvier à 10 heures.

* BASTIA : Messe traditionnelle de Requiem pour Louis XVI le samedi 21 janvier à 11h00 à la Chapelle Sainte-Claire (Montée Sainte-Claire).

* BAYONNE : Le Cercle Légitimiste des Pays de l’Adour vous prie de bien vouloir assister à la Messe de Requiem selon le Rit Extraordinaire qui sera célébrée par Monsieur le Chanoine Benoît Merly de l’Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre. La Messe sera célébrée pour le Roi Louis XVI, pour la France et pour la béatification de Madame Élisabeth le samedi 21 janvier 2023 à 18 heures en la cathédrale de Bayonne.

* BÉZIERS : une Messe sera célébrée le 21 janvier à 11 heures en l’église Saint-Jacques de Béziers, desservie par l’ICRSP.

* BORDEAUX : une Messe de Requiem pour Louis XVI sera célébrée le 21 janvier à 18h30, en l’église Saint-Éloi, desservie par l’IBP.

BRUXELLES / WATERMAEL-BOITSFORT (BE) : une Messe de requiem pour le repos de l’âme de Louis XVI sera célébrée le samedi 21 janvier à 11h00, par Mgr Gilles Wach en l’église du couvent Sainte-Anne, Av. Léopold Wiener à Watermael-Boitsfort, non loin de Bruxelles.

* CAEN : une Messe sera célébrée pour l’âme de Louis XVI le samedi 21 janvier à 11h00, en l’église Saint-Sauveur.

* CARCASSONNE : à la demande de l’Institut Maison de Bourbon (IMB) une Messe pour le Roi Louis XVI et pour la France sera célébrée à la basilique Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de la Cité médiévale de Carcassonne le samedi 21 janvier 2023 à 11h.

* CASTELNAU-D’ARBIEU (32500) : le samedi 21 janvier, une Messe de requiem aura lieu à 10h au couvent des capucins d’Aurenque, à Castelnau-d’Arbieu, dans le pays de Gaure.

* CERISAY (79290) : le samedi 21 janvier 2023, une Messe de Requiem pour le roi Louis XVI suivie de l’absoute au catafalque sera célébrée par M. l’abbé Métais à 15h, dans l’église du village de Cersay, non loin de Saumur. Le testament du roi Louis XVI sera ensuite lu dans l’église.

*CHAMBERY : Saint-Baldoph (Chambéry) messe (FSSPX) pour Louis XVI et les victimes de la révolution à 11h.

* LA CHAPELLE-D’ANGILLON (18380) : Messe de Requiem pour le Roi Louis XVI à 18h30 au château de La Chapelle-d’Angillon, entre Gien et Bourges, en Sologne (renseignements au 06 63 17 54 63).

* COLMAR : une messe pour le Roi Louis XVI sera célébré en l’église Saint-Joseph de Colmar le 21 janvier à 9h.

* ÉQUEMAUVILLE (14600) : le samedi 21 janvier 2023, à 10h30, une messe pour Louis XVI et les martyrs de la Révolution sera célébrée à Équemauville, en Normandie, où serait passé Louis XVI lors de son voyage à Cherbourg, en 1786.

* ÉVREUX : une Messe de Requiem suivie de l’Absoute pour le roi Louis XVI sera célébrée le samedi 21 janvier à 11h en la chapelle Saint-Michel.

* FONTAINEBLEAU : une Messe de Requiem sera célébrée le 21 janvier à 10h en la chapelle du Carmel (FSSP), boulevard du Général Leclerc.

* GRENOBLE : une messe sera dite dans le rite traditionnel le 21 janvier à 9h, en la collégiale Saint-André.

* LANVALLAY : à 11H00, messe basse de Requiem pour le Roi Louis XVI au prieuré Sainte-Anne (FSSPX), avenue de Beauvais, dans le village breton de Lavallay, près de Dinan.

* LAVAL : une Messe sera célébrée pour Louis XVI et pour la France en l’église Notre-Dame-des-Cordeliers, à midi.

* LILLE : une Messe pour Louis XVI sera célébrée le samedi 21 janvier à 11h en l’église Saint-Étienne de Lille (rue de l’Hôpital-Militaire), desservie par l’ICRSP.

* LISSAC (43350) : un Service de Requiem (orthodoxe) pour Louis XVI sera donné le 21 janvier à 11h30 à la Maison de la Fraternité orthodoxe Saint-Michel, à Lissac en Velay, en frontière auvergnate.

* LYON : L’association Présence du Souvenir Bourbonien (PSB) en Lyonnais vous invite à assister à une messe pour Louis XVI et pour la France le 21 janvier à 10h30 en la basilique Saint-Bonaventure. Le prince Rémy de Bourbon-Parme y représentera son cousin, Monseigneur le Duc d’Anjou, de jure le roi Louis XX. Avec la participation des Trompes de Chasse de la Diane Lyonnaise.

* LYON : Messe chantée avec absoute le samedi 21 janvier 2023 à 18h30, célébrée par M. l’abbé Cyprien du Crest (FSSPX) au prieuré Saint-Irénée, 23 quai Perrache à Lyon.

*LYON : Messe de requiem avec absoute, 11h, église Saint-Just (FSSP)

*LE HAVRE : messe de requiem à Saint-Michel d’Ingouville, 18h30

* LE MANS : Messe le 21 janvier à 11h en l’église Saint-Benoît.

* MARSEILLE : la Messe pour Louis XVI et les victimes de la Révolution aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à 11h, en la basilique du Sacré-Cœur. Messe de Requiem (NOM) avec Trompette et Orgue. Messe célébrée par l’abbé Olivier Salmeron. Après la cérémonie, un moment de rencontre et d’échange est prévu. Un vin chaud sera offert aux participants.

* MIREPOIX (09500) : une Messe pour Louis XVI sera célébrée en l’église Saint-Maurice de Mirepoix, au pays d’Olmes, le samedi 21 janvier à 11 heures.

* NANTES : Messe de requiem suivie de l’absoute pour Louis XVI, pour toutes les victimes de la Révolution et pour la France, samedi 21 janvier à 11H15 en l’église Saint-Émilien (FSSPX).

*NANTES : messe de requiem à 10h30 à la chapelle du Christ Roi par l’abbé Guépin. Rendez-vous après la messe à 12h00 au pied de la colonne Louis XVI pour le dépôt de gerbes et la lecture du testament du Roi Martyr.

* NICE : Messe pour le roi Louis XVI le samedi 21 janvier à 11h00 à l’église du Gesù, appelée aussi Saint-Jacques-le-Majeur (1, rue du Jésus à Nice).

* NÎMES : Messe de Requiem pour le roi Louis XVI le samedi 21 janvier à 11h, en la chapelle Sainte-Eugénie, desservie par l’ICRSP.

* NOTRE-DAME-DU-PÉ (Anjou) : Messe de Requiem pour Louis XVI et la famille royale, le 21 janvier à 10h30. Messe célébrée par M. l’abbé Stéphane Boven, suivie d’un déjeuner-débat animé par Dominique Lambert de La Douasnerie, président-fondateur de l’association Vendée Militaire, sur le thème de la chouannerie.

* ORLÉANS : à 11h, messe chantée de Requiem pour le repos de l’âme du Roi Louis XVI en l’église Notre-Dame-de-Recouvrance.

* PARIS : L’Alliance royale vous invite place de la Concorde, à proximité de la statue de Rouen (côté Hôtel de Crillon), le samedi 21 janvier 2022 avant 10 heures, afin de nous recueillir à l’occasion du 230e anniversaire de la mort du roi Louis XVI, roi de France et de Navarre. À 10h20, dépôt d’une gerbe de fleurs de lys par le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, représentant de son cousin Monseigneur le prince Louis de Bourbon ; à 10h25, lecture du testament de Louis XVI ; à 10h40, prône du R. P. Jean-François Thomas ; 11h30, fin de la manifestation. Nous invitons ceux qui ne pourraient se joindre à nous à marquer un temps de silence, de recueillement [et de prière] à 10h22, heure à laquelle a été assassiné le roi Louis XVI.

* PARIS : une Messe de Requiem pour Louis XVI sera célébrée le 21 janvier à 12h15 par l’abbé Brice de Malherbe en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, paroisse historique des rois de France.

* PARIS : une Messe chantée de Requiem suivie de l’absoute pour le Roi Louis XVI sera célébrée en l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet le 21 janvier à 18h30.

* PARIS : une Messe solennelle de Requiem sera célébrée en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à 19h.

* PAU : une Messe de Requiem sera célébrée le 21 janvier à 19h30 en l’église Saint-Jacques.

* PERPIGNAN : Messe de requiem à 18h30 en l’église Saint-Matthieu, rue Grande la Monnaie.

* LE PORT-MARLY : Messe chantée de requiem le samedi 21 janvier à 11h, en l’église Saint-Louis du Port-Marly (78).

* ROUEN : Messe de Requiem pour Louis XVI à 11h en l’église Saint-Patrice de Rouen, desservie par l’ICRSP.

* SAINT-AMAND-DE-LONGPRÉ : Messe en l’église Saint-Pierre de Longpré (novus ordo), dans la Beauce, non loin de Vendôme : samedi 21 janvier 2023 à 9 h.

* SAINT-DENIS : le prince Henri de Bauffremont et le Mémorial de France à Saint-Denys vous prient de vous unir à la messe qui sera célébrée le samedi 21 janvier 2023 à midi très précise en la basilique royale Saint-Denis.

* SAINT-MARTIAL (07310) : samedi 21 janvier à 11h, chapelle du Refuge Notre-Dame-de-Compassion (sauf si la neige rend la circulation impraticable ; se renseigner).

* SAINT-MARTIN-DE-BRÉTHENCOURT (78660) : une Messe de requiem sera célébrée pour le repos de l’âme du roi Louis XVI en l’église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Bréthencourt, entre la Beauce et le Hurepoix.

* STRASBOURG : une Messe de Requiem pour Louis XVI et les martyrs de la Révolution dite française sera célébrée le samedi 21 janvier 2023 à 10h00 en la chapelle Saint-Laurent de la cathédrale Notre-Dame (cette année, en novus ordo). La Schola grégorienne sous la direction de Francis Vonarb chantera la messe grégorienne des morts.

*STRASBOURG : chapelle Notre-Dame du Très saint Rosaire, 28 rue du Faubourg de Pierre (FSSPX) : messe de requiem pour le roi Louis XVI, en rite tridentin, le 21 janvier au soir.

* TARASCON (près de) : Messe pour Louis XVI le 21 janvier à 18h30 en l’abbaye des Prémontrés à Saint-Michel de Frigolet, au cœur de la Vendée provençale.

* TOKYO (JAPON) : une Messe pour Louis XVI sera célébrée le 21 janvier à 11h par l’abbé Onoda (FSSPX) au prieuré Stella Matutina, près d’Omiya.

* TOULON : Comme chaque année, une messe de requiem est célébrée pour Louis XVI et touts les martyrs de la Révolution française. Elle a lieu le 21 janvier à 18h30 en l’église Saint-François-de-Paule, place Louis Blanc. C’est l’occasion de se souvenir de ce moment dramatique de l’histoire de notre pays et de prier pour la France. La messe est célébrée dans la forme extraordinaire du rite romain par le chanoine Alain Boussand (Missionnaire de la Miséricorde), curé de la collégiale de Lorgues, et est chantée en grégorien. Le testament du roi défunt sera lu à la fin de la messe.

* TOULOUSE : Jacques Charles-Gaffiot, président de l’association Louis-XVI, et Christian de Courrèges d’Agnos, délégué régional, ont l’honneur de vous inviter à assister ou à unir vos intentions à la messe de requiem pour Louis XVI, la famille royale et les victimes de la Révolution française le samedi 21 janvier 2023. La messe sera célébrée à 11h par le chanoine d’Aviau de Ternay (ICRSP) en la chapelle Saint-Jean-Baptiste, rue Antonin Mercié.

* TROYES : le 21 janvier à 18h, Messe pour le roi Louis XVI et pour la France en l’église Saint-Pantaléon de Troyes.

* VALENCE : Messe en l’église Notre-Dame de Valence, 11h, par l’abbé Stemler (FSSP) – merci à nos lecteurs.

* VARSOVIE : une Messe chantée sera dite à 14h en l’église Saint-Clément-Hofbauer de Varsovie, en Pologne.

* VERSAILLES : à 19 heures, Messe chantée de Requiem pour Louis XVI en l’église Notre-Dame des Armées, impasse des Gendarmes.

* VERSAILLES : le 21 janvier à 11h, une Messe basse de Requiem sera célébrée dans la chapelle de l’Immaculée-Conception (rue Monseigneur Gibier) de Versailles pour le repos de l’âme du Roi Louis XVI. Ce sera aussi l’occasion de prier pour la France.