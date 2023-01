Dans cette nouvelle vidéo du Club des Hommes en noir : Quel pontificat pour François après Benoît ?

François va-t-il démissionner ? La mort de Benoît XVI va-t-elle changer les choses dans sa manière de gouverner l’Eglise ? Quels seraient le profil et les qualités nécessaires pour le prochain Souverain Pontife ? L’analyse du Club des Hommes en noir avec cette semaine autour de Philippe Maxence, les abbés Barthe, Célier et Benoît et Laurent Dandrieu.

