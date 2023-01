Retour sur les 75 ans de l’école l’Etoile du Matin (Egueslhardt)

Nous avions évoqué le 75è anniversaire de l’école l’Etoile du Matin (Egueslhardt) en juin dernier. La Porte Latine consacre un reportage à cet anniversaire :

Située en plein cœur des Vosges du Nord, l’Etoile-du-Matin s’impose dans un magnifique écrin naturel qui a servi à l’occasion de ce jubilé, de décor grandiose à un magnifique spectacle historique « son et lumière » haut en couleurs, sur l’Alsace et la Lorraine. Il a été monté avec brio par d’anciens élèves, interprété par les élèves actuels et présenté le samedi soir, dès la nuit tombée, sous le regard bienveillant de Notre Dame. Les spectateurs furent happés par le récit mouvementé des multiples péripéties de la chrétienté, à travers les siècles, dans cette terre du Hanau et ses environs. Mise en scène et décors n’avaient rien à envier à ceux de professionnels aguerris. En première partie, une démonstration de cracheurs de feux a annoncé l’ambiance haletante, à couper le souffle, qui allait suivre. Un bouquet final de feux d’artifices en musique, a couronné de façon féérique cette représentation. M. l’abbé Meugniot avant de remercier tous les acteurs de ce magnifique spectacle, a tenu à rendre grâce à la Sainte Trinité et à Notre Dame pour tous les bienfaits reçus tout au long de ces années. Bienfaits qui ont porté des fruits extraordinaires, de vocations et de familles chrétiennes, poursuivant ainsi l’œuvre du père Rohmer et de Mgr Lefebvre.