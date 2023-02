Reims : mouvements et nominations diocésaines

Le diocèse de Reims-Ardennes a publié ses nominations :

Sont parvenus au terme de leur mission :

Le P. David BATTO, du diocèse d’Abomey (Bénin), membre de l’équipe pastorale de l‘Espace missionnaire Reims-Ouest,

Le P. Christophe-Marie MOGHA, prêtre dominicain de la Vice Province Saint-Pie V de la République Démocratique du Congo, en mission d’études, aumônier des Equipes du Rosaire,

Le P. Bienvenu WAPU, du diocèse de Molegbe (République Démocratique du Congo), en mission d’études, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame–Saint-Jacques.

Notre gratitude et notre prière les accompagnent.

A compter du 1er septembre 2022,

Le P. Claude COLLIGNON est autorisé à prendre sa retraite, en résidence à Rilly-la-Montagne.

Le P. Jean-Pierre ROBINET est autorisé à prendre sa retraite, en résidence à Reims.

Le P. Bruno HAYET est nommé chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Neuvizy, en résidence à Neuvizy, et membre de l’équipe de la Bibliothèque diocésaine. Il demeure aumônier territorial des Scouts et Guides de France.

Le P. Maxime LABESSE est nommé membre de l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame – St-Jacques et prêtre collaborateur à la Mission étudiante jeunes professionnels Ad altum, en résidence à la maison Notre-Dame, à Reims.

Le P. Dominic-Savio SATHIYANATHAN est nommé membre de l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire Reims-Ouest, en résidence à Tinqueux.

Le P. Prosper SANOU, du diocèse de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), en mission d’études doctorales, est nommé membre de l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire Reims-Sud, en résidence au presbytère de St-Remi.

Monsieur Patrick JACQUEMET diacre, est nommé avocat à l’Officialité interdiocésaine de Lille et chancelier adjoint de l’archevêché.

Monsieur Joël COLOT et Madame Jeanne-Luce COLOT,

Monsieur Marc DOUVILLE de FRANSSU et Madame Ségolaine DOUVILLE de FRANSSU,

Monsieur Laurent HUREAU, diacre, et Madame Élisabeth HUREAU, sont nommés membres de la Délégation diocésaine à la diaconie. La charge de la Délégation est confiée pour un an à Monsieur Joël COLOT.

Monsieur Jacques MIART est nommé secrétaire de la Commission diocésaine d’Art sacré.

Madame Régine DOUCHET est nommée membre de l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire Ardennes-Sud.