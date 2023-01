L’importance du silence dans la liturgie

Le vendredi 20 janvier, le Pape François a reçu en audience les participants d’un cours de liturgie à l’Athénée Pontifical Saint-Anselme de Rome. Le Pape est revenu sur certains points de sa Lettre Apostolique Desiderio desideravi et a évoqué notamment la question du silence de la liturgie (messe de Paul VI).

Le mystère est indissociable du silence

Enfin, le Saint-Père a rappelé la valeur du silence. «Surtout avant les célébrations, aidez l’assemblée et les concélébrants à se concentrer sur ce qui doit être fait. Souvent les sacristies sont bruyantes avant et après les célébrations, mais le silence ouvre et prépare au mystère, permet l’assimilation, laisse résonner l’écho de la Parole entendue. Nous devons redécouvrir et valoriser le silence!», a-t-il lancé, demandant aux prêtres de raccourcir les homélies à dix minutes, pas plus. «L’homélie n’est pas une conférence, c’est un sacrement», a-t-il dit, concluant son adresse par des encouragements à ces responsables diocèses venus se former à Saint-Anselme. «Efforçons-nous tous de poursuivre le bon travail entamé par les Pères du Concile. Aidons les communautés à vivre la liturgie, à se laisser façonner par elle».