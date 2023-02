Le Père Rupnik toujours à l’affiche

C’est une annonce pour des conférence de prélats dans la ligne de François. Des conférences qui seront données à l’Université du Sacré-Coeur de Fairfield dans le Connecticut (États-Unis). On y retrouve ainsi Mgr Christophe Pierre, Nonce apostolique à Washington, et les cardinaux McElroy et Tobin, pasteurs respectifs des villes de San Diego et de Newark. L’affiche a été diffusée. Mais le hic est qu’elle illustrée par une image dessinée par… le Père Rupnik ! Alors même que la polémique est connue. Νégligence du concepteur ?