Amiens : nominations dans le diocèse

Voici les nominations du diocèse d’Amiens :

Par décision de Monseigneur Gérard LE STANG, à compter du 1er septembre 2022 :

Monsieur l’abbé Sylvain MANSART est autorisé à entrer au postulat des franciscains (Ordre des frères mineurs).

Secteur 1 – AMIENS METROPOLE

Don Regis EVAIN, de la communauté Saint Martin est nommé, en accord avec le modérateur général, curé de la paroisse Saint Jean Baptiste, recteur de la cathédrale Notre Dame d’AMIENS, et modérateur de l’ensemble de la charge pastorale confiée à la communauté Saint Martin.

Don Xandro PACHTA-REYHOFEN, de la communauté Saint Martin est nommé, en accord avec le modérateur général, vicaire de la paroisse Saint Jean Baptiste.

Secteur 2 – VERMANDOIS

Monsieur l’abbé Samuel LEYRONNAS est nommé vicaire sur les paroisses Saint Jean Baptiste de Péronne (PERONNE), Notre Dame de Moyenpont (ROISEL), Saint Joseph (MOISLAINS COMBLE). Il demeurera au presbytère de PERONNE.

Monsieur l’abbé Léopold FAYE, du diocèse de THIES (Sénégal), en accord avec son évêque, est nommé, pour un an, vicaire sur les paroisses Saint Jean Baptiste de Péronne (PERONNE), Notre Dame de Moyenpont (ROISEL), Saint Joseph (MOISLAINS COMBLE). Il demeurera au presbytère de PERONNE.

Secteur 3 – HAUTE SOMME

Monsieur l’abbé Médard DOTEY est nommé administrateur des paroisses Notre Dame (NESLE) et Sainte Radegonde (ATHIES). Il demeurera au presbytère de HAM.

Monsieur l’abbé Jean Paul BOUVIER est autorisé à prendre sa retraite.

Secteur 4 – SANTERRE

Monsieur l’abbé Jacky MARSAUX est nommé curé de la paroisse du Christ Roi (ROYE). Il résidera au presbytère de ROYE.

Secteur 5 – VALLEE D’AVRE

Monsieur l’abbé Louis Pasteur FAYE, du diocèse de THIES (Sénégal) est nommé, avec l’accord de son évêque, curé de la paroisse Saint Jean Gabriel en Val d’Avre (MONTDIDIER). Il résidera au presbytère de Montdidier.

Monsieur l’abbé Guillaume LEFORT est nommé curé de la paroisse Saint Vincent de Paul en Val de Noye (AILLY SUR NOYE) tout en demeurant curé de paroisse Saint Vaast (MOREUIL).

Secteur 6 – VALLEE D’ANCRE

Monsieur l’abbé Damien KONDE, du diocèse de DEDOUGOU (Burkina Faso), et Monsieur l’abbé Emmanuel KONE, du diocèse de NOUNA (Burkina Faso), sont nommés, avec l’accord de leurs évêques, curé in solidum des paroisses Notre Dame de Brebières (ALBERT), Notre Dame de l’Espérance (BRAY-SUR-SOMME), Notre Dame des Hauts de l’Ancre (MAILLY MAILLET) et Notre Dame des Champs (WARLOY BAILLON). Monsieur l’abbé Emmanuel KONE est nommé modérateur de l’équipe. Monsieur l’abbé Damien KONDE demeurera 26 rue de Boulan à ALBERT.

Secteur 11 – VIMEU RURAL

Monsieur l’abbé Jean-Pierre BELEMSIGRI est nommé curé de la paroisse Saint Martin en Vimeu Rural (OISEMONT).

Secteur 14 – PONTHIEU MARQUENTERRE

Messieurs les abbés Jean François JECKER et Chandrel BABINDAMANA MATONDO (avec l’accord de son évêque), sont nommés curés in solidum, des paroisses Saint Esprit en Marquenterre (RUE), Saint Gilles d’Authie Maye (CRECY EN PONTHIEU) et Saint Honoré du Nouvionnais (NOUVION). Monsieur l’abbé Jean François JECKER est nommé modérateur de l’équipe. Monsieur l’abbé Chandrel BABINDAMANA MATONDO demeurera à RUE.

Services Diocésains, aumôneries et mouvements :

Monsieur l’abbé Samuel LEYRONNAS est nommé, pour trois ans, responsable du Service Diocésain pour l’Évangélisation des Jeunes et des Vocations.

Monsieur l’abbé Louis-Pasteur FAYE est nommé coordinateur des diverses formations diocésaines et référent pour les formations paroissiales. Outre les responsables de services diocésains veillant à proposer des formations, sont nommés pour trois ans :

Monsieur l’abbé Jean-François JECKER , responsable du Parcours de Formation d’Animateurs Bibliques.

Madame Laurence BAYART , responsable de l’Institut Saint-Firmin (remplace la FLER).

Madame Mercedes WITTE-PFISTER est nommée, pour trois ans, déléguée épiscopale et responsable diocésaine de la pastorale de la santé.

Madame Lucie-Aimée RAZAFIMANANTSOA est nommée aumônier de la maison d’arrêt d’AMIENS, assistée de Don Antoine de Roquefeuil, de la Communauté Saint Martin, en accord avec le modérateur général.

Madame Brigitte JEANSON est nommée, pour trois ans, secrétaire de la commission diocésaine d’art sacré.

Madame Sabine MELIN est nommée déléguée épiscopale à la protection des mineurs et à la lutte contre la pédophilie.

Monsieur et Madame Emmanuelle et Jorge CARDOSO sont nommés, pour trois ans, responsables du service de pastorale familiale, en collaboration avec Mme Albane de la VIEUVILLE, chargée de mission pour un an, pour un projet diocésain de « maisons du couple et de la famille ».

Monsieur Jean-Marie JEANSON, diacre, est nommé, pour six ans, aumônier des équipes du Rosaire.

Monsieur Denis LALOUX, diacre, est nommé, pour six ans, aumônier du mouvement chrétien des retraités.