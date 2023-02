Les JMJ de Lisbonne associées à l’Agenda 2030 de l’ONU

Le fait que les JMJ (Journées mondiales de la jeunesse) 2023 incluent des références à l’Agenda 2030 sur leur site web a été un scandale. L’évêque espagnol Mgr José Ignacio Munilla a déclaré que

Le programme a reçu des mots d’approbation du pape François :

” l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable ont été un grand pas en avant pour le dialogue mondial, sous le signe d’une nouvelle solidarité universelle nécessaire “.

Sauf que au point 3.7, relatif à l’objectif de santé, il faut

“assurer l’accès universel aux services de soins de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, l’information, l’éducation et l’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux”.